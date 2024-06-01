Коффи высказался о Макдэвиде и Драйзайтле, превзошедших его бомбардирское достижение в КС

Легендарный бывший защитник «Эдмонтон Ойлерз» Пол Коффи высказался о том, что нынешние лидеры «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль обошли его по очкам в плей-офф в сегодняшнем пятом матче полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:1).

«Мне повезло поиграть вместе с Уэйном и с Марио (Гретцки и Лемье. — Прим. «Чемпионата») в их расцвете. Возможность ежедневно наблюдать за игрой Коннора и Леона, а также всей остальной команды, – это довольно круто.

Макдэвид и Драйзайтль – отличные хоккеисты. В плей-офф нет свободного льда. Поэтому многим хоккеистам в этих матчах трудно набирать очки. Но великие игроки это делают», — приводит слова Коффи официальный сайт НХЛ.

Напомним, за свою карьеру в плей-офф НХЛ Коффи набрал 103 очка. У Макдэвида и Драйзайтля теперь по 104.

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