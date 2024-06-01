Главный тренер «Эдмонтона» назвал основной фактор успешной игры команды в плей-офф

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох ответил на вопрос, за счёт чего его команда смогла повести 3-2 в серии с «Даллас Старз» и оказаться в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.

«Это достаточно легко, когда в твоём распоряжении есть целая группа настолько хорошо обучаемых игроков. Это работа мечты», — сказал Ноблох в интервью пресс-службе НХЛ.

Шестой матч противостояния между «Эдмонтоном» и «Далласом» пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз». «Нефтяники» могут стать первой канадской командой с 2021 года, которая сыграет в главной серии сезона. Три года назад это сделал «Монреаль Канадиенс», однако в финале ничего не смог противопоставить «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

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