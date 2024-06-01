Журналист, которому грубо ответил Дебур, иронично прокомментировал эмоции тренера

Североамериканский журналист Тим Коулишоу, получивший грубый ответ от главного тренера «Даллас Старз» Питера Дебура после поражения «звёзд» в пятом матче серии от «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), с иронией прокомментировал слова канадского специалиста.

Напомним, на послематчевой пресс-конференции журналист назвал второй период в исполнении «Старз» «безжизненным», на что тренер ответил: «Иди и пиши что хочешь!».

«По крайней мере, хоть кто-то в команде проявил некоторую дерзость в пятницу вечером», — написал Коулишоу в своей статье на Dallas News.

Напомним, «Эдмонтон» повёл в серии со счётом 3-2 и поставил «Даллас» на грань вылета из Кубка Стэнли. Шестой матч данного противостояния пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: