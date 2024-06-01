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Хоккейный агент назвал минусы увеличения лимита на легионеров в КХЛ

Хоккейный агент назвал минусы увеличения лимита на легионеров в КХЛ
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Известный хоккейный агент Александр Черных прокомментировал мнение, что из-за увеличения лимита на легионеров в КХЛ стало труднее вести переговоры с клубами.

«Да, есть такое. Российских игроков, соответственно, будет меньше в командах. Уровень этих легионеров оставляет желать лучшего, но, надеемся, они что-то покажут в нашей лиге.

Негативный ли это момент увеличения лимита? Если будут приезжать такие иностранцы, как Буше и Да Коста, это одна ситуация. А какой смысл привозить слабых легионеров, чья игра оставляет желать лучшего? Они просто забирают хлеб у наших ребят. И, опять же, чтобы оправдать привоз этих игроков, то им будут априори давать больше игрового времени, чем нашим пацанам. Чтобы потом в клубах могли сказать, что их не зря подписали. Я не против легионеров, но это должны быть стоящие игроки», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в завершившемся сезоне клубы могли заявить на игру лишь трёх иностранцев. С сезона-2024/2025 в распоряжении команд будет возможность заявить до пяти легионеров.

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