Главный тренер «Флориды» объяснил ненормативную лексику и красноречие в общении с игроками

Главный тренер «Флориды» Пантерз" Пол Морис высказался о том, что довольно часто прибегает к ненормативной лексике и красноречию при общении с хоккеистами команды.

«Иногда хочется расслабить ребят, применить немного юмора, сделать что-то немного необычное. В то же время сейчас не время дурачиться», — приводит слова 57-летнего Мориса The Athletic.

Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт в серии полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2). Шестой матч данного противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня в Санрайзе. В случае победы «пантеры» второй сезон подряд станут участниками финала Кубка Стэнли.

Отметим, что у Мориса есть опыт работы в КХЛ. В сезоне-2012/2013 канадец возглавлял магнитогорский «Металлург».

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