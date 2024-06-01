«Я понимаю его». Морис — о грубом ответе главного тренера «Далласа» журналисту

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о резком ответе своего коллеги из «Даллас Старз» Питера Дебура в адрес журналиста на пресс-конференции после поражения «звёзд» в пятом матче серии от «Эдмонтон Ойлерз» (1:3).

Напомним, представитель СМИ назвал второй период в исполнении «Старз» «безжизненным», на что тренер ответил: «Иди и пиши что хочешь!».

«Я скажу следующее. Это идёт от эмоций из-за того единения, которое ты испытываешь со своими игроками. Он защищает их. Он не высмеивает тебя. Он не пытается получить выгодную позицию перед следующей игрой. Это от сердца и души, а вы воспринимаете это как что-то личное. В этой серии наблюдались значительные колебания динамики. Он был неправ, сказав так, но что касается моментов доминирования какой-либо команды, то намеренное выделение моментов, в которых команда, возможно, не доминировала — я не думаю, что это был аккуратный вопрос относительно того, как проходила игра. Так что я понимаю его. Ты сражаешься со своими братьями. Всегда стоишь за них… Это то, что он чувствовал. И причиной того, что это нашло такое отражение, является тот факт, что всё это правда, и он чувствовал именно это», — приводит слова Мориса журналист Том Гулитти в социальных сетях.

Напомним, «Эдмонтон» повёл в серии со счётом 3-2 и поставил «Даллас» на грань вылета из Кубка Стэнли. Шестой матч данного противостояния пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз».

Материалы по теме Журналист, которому грубо ответил Дебур, иронично прокомментировал эмоции тренера

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: