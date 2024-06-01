«Лада» заключила однолетний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Тольяттинская «Лада» подписала однолетний контракт с центральным нападающим Архипом Неколенко, сообщает пресс-служба клуба.

На протяжении шести последних сезонов 28-летний Неколенко выходил на лёд в составе магнитогорского «Металлурга» – в сезоне-2023/2024 форвард провёл в общей сложности 30 матчей и набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «+3». Вместе со «сталеварами» Неколенко во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/2024.

Неколенко является воспитанником столичных «Крыльев Советов». Также в КХЛ он защищал цвета СКА.

В завершившемся сезоне «Лада» не смогла преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Авангарду» (1-4).

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