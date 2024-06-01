«Куньлунь» объявил о расставании с канадским защитником

Пресс-служба «Куньлунь Ред Стар» в официальном телеграм-канале «драконов» объявила, что канадский защитник Тёрнер Оттенбрайт покинул клуб.

«Тёрнер Оттенбрайт покидает «Куньлунь Ред Стар». Соглашение с защитником действовало один сезон. Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента, права на него закреплены за нашим клубом.

Благодарим Отто за проделанную работу – для него опыт в КХЛ был первым за пределами Северной Америки, но он быстро адаптировался и старался играть надёжно. Не забывая про блокированные броски, силовые приёмы и (иногда) драки. Благодарим Отто за работу и желаем удачи», — сказано в сообщении.

В завершившемся сезоне канадец провёл 64 матча, в которых набрал 8 (1+7) очков.

Напомним, 1 мая китайский клуб возглавил известный российский тренер Михаил Кравец.

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