Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент Лукоянова назвал причину, осложняющую переговоры с клубами КХЛ

Агент Лукоянова назвал причину, осложняющую переговоры с клубами КХЛ
Комментарии

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Артёма Лукоянова, высказался о будущем своего подопечного, у которого закончился контракт с «Ак Барсом».

«Договорённостей никаких нет, переговоры ведутся. Но многие клубы ведь сейчас хотят легионеров», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Отметим, что с сезона-2024/2025 клубы смогут заявлять на матч до пяти легионеров. До этого максимальное количество иностранцев в заявке равнялось трём.

Материалы по теме
Новые лидеры СКА и наплыв иностранцев в Россию! Таблица трансферов КХЛ
Новые лидеры СКА и наплыв иностранцев в Россию! Таблица трансферов КХЛ

Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android