Агент Лукоянова назвал причину, осложняющую переговоры с клубами КХЛ

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Артёма Лукоянова, высказался о будущем своего подопечного, у которого закончился контракт с «Ак Барсом».

«Договорённостей никаких нет, переговоры ведутся. Но многие клубы ведь сейчас хотят легионеров», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».

Напомним, 35-летний Лукоянов провёл в казанском клубе всю свою карьеру в КХЛ. В завершившемся сезоне нападающий сыграл 69 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 16 (9+7) очков.

Отметим, что с сезона-2024/2025 клубы смогут заявлять на матч до пяти легионеров. До этого максимальное количество иностранцев в заявке равнялось трём.

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