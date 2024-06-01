Уодделл рассказал, что нужно, чтобы превратить «Коламбус» в сегодняшнюю «Каролину»

Новый генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл назвал единственное условие, при котором он смог бы выстроить такую же систему, как в «Каролине Харрикейнз», где он работал на аналогичной должности в течении последних шести лет.

«Я думаю, что нужно отталкиваться от состава. В «Каролине» у всех наших игроков было отличное катание. У нас была отличная команда, способная придерживаться этой системы.

Невозможно использовать никакую систему, если у тебя нет подходящих игроков. Нужно убедиться, что ты знаешь возможности своего состава. Так что будь то персональная опека, как в «Каролине», или система 1-3-1, или 2-3 – это будет зависеть от состава твоей команды», — приводит слова Уодделла официальный сайт НХЛ.

В качестве генерального менеджера «Харрикейнз» Уодделл работал с мая 2018 года. Именно при нём «ураганы» обрели действующего главного тренера Рода Бриндамора, однако в финал Кубка Стэнли за это время не вышли ни разу. В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги клуб остановился во втором раунде плей-офф, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-4).

Материалы по теме Журналист: Уодделл не проявил себя при подготовке к драфтам в «Каролине»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: