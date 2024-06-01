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Драйзайтль — о Бушаре: он принимает верное решение каждый раз, когда шайба у него на крюке

Драйзайтль — о Бушаре: он принимает верное решение каждый раз, когда шайба у него на крюке
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Немецкий нападающий и один из лидеров «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оценил уверенную игру защитника «нефтяников» Эвана Бушара в нынешнем плей-офф.

«Он очень хорош. Он настолько уравновешен. Кажется, что он принимает правильное решение каждый раз, когда шайба оказывается у него на крюке, и он также хорош в защите. Он поднял свою игру на новый уровень. Он играет без всякого напряжения», — приводит слова Драйзайтля The Score.

Напомним, в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (3:1) 24-летний Бушар отметился двумя результативными передачами и стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости набора 50 очков в плей-офф.

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли канадец сыграл в 17 матчах, в которых набрал 25 (6+19) очков.

«Эдмонтон» вышел вперёд в серии с «Далласом» (3-2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Шестой матч пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз».

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