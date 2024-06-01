Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист включил Куликова в число желательных приобретений «Колорадо» этим летом

Журналист включил Куликова в число желательных приобретений «Колорадо» этим летом
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал среди всех защитников НХЛ, которые этим летом могут стать неограниченно свободными агентами, выделил пять, к которым советует присмотреться «Колорадо Эвеланш». Одним из них является Дмитрий Куликов из «Флориды Пантерз».

«После того как в 2009 году «Флорида» выбрала его под высоким номером, Куликов вернулся в задрафтовавшую его команду и отметился хорошим игровым временем за клуб-контендер. Он физически сильный, защитник-домосед, который мог бы сыграть с Сэмом Малински в третьей паре. Он зарабатывал всего $ 1 млн в этом сезоне, однако его игра в этом плей-офф может дать ему повышение в следующем сезоне», — написал Равал в своей статье.

В нынешнем плей-офф 33-летний Куликов сыграл 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями, при полезности «-2».

Также в число пяти желательных приобретений Равал включил Джейлена Чатфилда, Майка Райлли, Оливера Чюлингтона и Джоэля Эдмундсона.

Напомним, «Колорадо» завершил выступления во втором раунде текущего Кубка Стэнли, уступив в серии «Даллас Старз» (2-4).

Материалы по теме
Чемпионское окно закрылось? «Колорадо» опять вылетает во втором раунде плей-офф
Чемпионское окно закрылось? «Колорадо» опять вылетает во втором раунде плей-офф

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android