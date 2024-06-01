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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон попробовал себя в роли бейсбольного питчера

В сети появилось видео, на котором нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон осваивает навыки из другого вида спорта.

В видеоролике, размещённом на официальном аккаунте Nova Caps в социальной сети X (ранее Twitter), 30-летний канадец пробует себя в роли бейсбольного питчера.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео необычного времяпрепровождения обладателя Кубка Стэнли:

В текущем сезоне НХЛ 30-летний Уилсон сыграл 78 матчей суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 38 (19+19) очков.

Канадец провёл в «Кэпиталз» всю свою карьеру в НХЛ, никогда не выступая за другие клубы.

Напомним, «Вашингтон» вылетел в первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в серии «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: