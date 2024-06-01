Журналист: если Дебур хочет 7-й матч, он должен придумать нечто, кроме язвительной лексики

Клубный обозреватель «Даллас Старз» Шон Шапиро считает, что главный тренер «звёзд» Питер Дебур должен придумать что-то помимо грубости в адрес журналистов на пресс-конференциях, если он хочет сыграть в седьмом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз».

«Проблема вот в чём: защита Дебуром своей команды язвительной и избирательной лексикой стала самой креативной и неожиданной вещью, которую кто-либо из «Далласа» показал во время пятой игры и после неё. Это должно измениться, если «Старз» хотят сыграть в седьмом матче», — написал Шапиро в социальных сетях.

Напомним, после пятого матча серии с «нефтяниками» (1:3) журналист назвал второй период в исполнении «Старз» «безжизненным», на что тренер ответил: «Иди и пиши что хочешь!».

«Эдмонтон» повёл в серии со счётом 3-2 и поставил «Даллас» на грань вылета из Кубка Стэнли. Шестой матч данного противостояния пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз».

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