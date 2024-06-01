«Он не такой неприкосновенный, как Капризов». The Hockey News — о возможном обмене Росси

Журналист The Hockey News Джейкоб Столлер считает вполне возможным обмен из «Миннесоты Уайлд» 22-летнего центрального нападающего Марко Росси, несмотря на его уверенную игру в нынешнем сезоне.

«На первый взгляд мысль об обмене Росси, забившего 21 гол и набравшего 40 очков, совершенно нелепа. Но, по словам Майкла Руссо из The Athletic, шансы на то, что Росси будет продан, «выше, чем вы думаете», и если «Миннесота» сможет найти высококлассного перспективного игрока, который крупнее и быстрее, чем Росси, она может нажать на курок сделки.

Почему?

Каким бы разносторонним ни был центрфорвард в пять футов и девять дюймов (и принимая во внимание, что он пропустил целый сезон после драфта из-за миокардита), Росси не является таким неприкосновенным активом, как Брок Фэйбер, Йеспер Валльстедт или Кирилл Капризов.

Руссо полагает, что клуб рассматривает Йоэля Эрикссона Эка и российского проспекта Данилу Юрова как двух своих лучших центральных нападающих будущего. Если это так, то использование Росси в качестве центра третьего звена не имеет особого смысла.

Высокая цена за Росси позволит «Уайлд» диверсифицировать свои активы. А с такими перспективными центрами, как Марат Хуснутдинов и Райли Хейд, в системе «Миннесоты» есть множество жизнеспособных кандидатов, которые могли бы заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода Росси», — написал Столлер в своей статье.

Напомним, «Миннесота» заняла в прошедшей регулярке шестое место в Центральном дивизионе и не вышла в плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: