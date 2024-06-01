«Сент-Луис» подписал контракт новичка с 19-летним чешским нападающим «Векшё»

«Сент-Луис Блюз» подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 19-летним чешским нападающим Якубом Штанцлем, сообщает пресс-служба клуба.

Штанцль был задрафтован «Блюз» в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2023 под общим 106-м номером.

Минувший сезон чех провёл, выступая за «Векшё Лейкерс» в Шведской хоккейной лиге, забив один гол в семи сыгранных матчах. На его счету также 28 матчей за молодёжную команду «Векшё», в которых он отметился 14 (7+7) очками.

Штанцль также выступал за национальную команду Чехии на молодёжном чемпионате мира 2024 года, где в семи встречах записал на свой счёт 6 (4+2) очков.

В нынешнем сезоне НХЛ «Сент-Луис» занял пятое место в Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: