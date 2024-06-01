Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сент-Луис» подписал контракт новичка с 19-летним чешским нападающим «Векшё»

«Сент-Луис» подписал контракт новичка с 19-летним чешским нападающим «Векшё»
Комментарии

«Сент-Луис Блюз» подписал трёхлетний двусторонний контракт новичка с 19-летним чешским нападающим Якубом Штанцлем, сообщает пресс-служба клуба.

Штанцль был задрафтован «Блюз» в четвёртом раунде драфта НХЛ – 2023 под общим 106-м номером.

Минувший сезон чех провёл, выступая за «Векшё Лейкерс» в Шведской хоккейной лиге, забив один гол в семи сыгранных матчах. На его счету также 28 матчей за молодёжную команду «Векшё», в которых он отметился 14 (7+7) очками.

Штанцль также выступал за национальную команду Чехии на молодёжном чемпионате мира 2024 года, где в семи встречах записал на свой счёт 6 (4+2) очков.

В нынешнем сезоне НХЛ «Сент-Луис» занял пятое место в Центральном дивизионе и не вышел в плей-офф.

Материалы по теме
«Я не могу их повторить». Джейк Аллен вспомнил первые слова Берюбе после прихода в «Блюз»

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android