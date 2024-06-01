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Бродзински может заменить Ремпе в составе «Рейнджерс» в шестом матче с «Флоридой»

Бродзински может заменить Ремпе в составе «Рейнджерс» в шестом матче с «Флоридой»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонни Бродзински с большой долей вероятности заменит тафгая-новичка команды Мэтта Ремпе в шестом матче серии полуфинала Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз», который пройдёт этой ночью в Санрайзе, сообщает официальный сайт НХЛ.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 30-летний Бродзински сыграл всего два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в пятом матче серии (2:3) 21-летний Ремпе провёл всего 2.43 минуты на льду. У него 1 (1+0) очко в 11 матчах текущего плей-офф. В этом сезоне, который стал для него первым в НХЛ, Ремпе запомнился целым рядом скандальных эпизодов, включавшим драки с другими тафгаями, а также нанесением травм лидерам соперников.

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Пантерз».

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