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Бобровский обошёл Набокова и стал 2-м российским вратарём в истории НХЛ по матчам в КС

Бобровский обошёл Набокова и стал 2-м российским вратарём в истории НХЛ по матчам в КС
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Для россиянина этот матч стал 87-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Бобровский поднялся на чистое второе место по матчам в плей-офф НХЛ среди российских голкиперов, обогнав с Евгения Набокова. Следующей целью Бобровского является вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (115).

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 16 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Флориды».

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