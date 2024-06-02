Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беннетт повторил рекорд «Флориды» для полуфиналов плей-офф, установленный в прошлом году

Беннетт повторил рекорд «Флориды» для полуфиналов плей-офф, установленный в прошлом году
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода хозяева впереди — 1:0.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)    

Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл нападающий хозяев Сэм Беннетт. Канадский форвард отличился в третьем матче подряд, а в общей сложности на его счету стало четыре заброшенные шайбы в этой серии.

Таким образом Беннетт повторил клубный рекорд по числу голов (четыре) в полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Примечательно, что это достижение было установлено лишь в прошлом сезоне американским форвардом Мэттью Ткачуком. Теперь Беннетт и Ткачук вместе делят рекорд в этой номинации.

Материалы по теме
«Люди могут говорить что хотят». Беннетт ответил на критику за силовой приём на Маршане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android