Беннетт повторил рекорд «Флориды» для полуфиналов плей-офф, установленный в прошлом году

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода хозяева впереди — 1:0.

Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл нападающий хозяев Сэм Беннетт. Канадский форвард отличился в третьем матче подряд, а в общей сложности на его счету стало четыре заброшенные шайбы в этой серии.

Таким образом Беннетт повторил клубный рекорд по числу голов (четыре) в полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Примечательно, что это достижение было установлено лишь в прошлом сезоне американским форвардом Мэттью Ткачуком. Теперь Беннетт и Ткачук вместе делят рекорд в этой номинации.