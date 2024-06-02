Беннетт повторил рекорд «Флориды» для полуфиналов плей-офф, установленный в прошлом году
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После завершения второго периода хозяева впереди — 1:0.
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5) 2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)
Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл нападающий хозяев Сэм Беннетт. Канадский форвард отличился в третьем матче подряд, а в общей сложности на его счету стало четыре заброшенные шайбы в этой серии.
Таким образом Беннетт повторил клубный рекорд по числу голов (четыре) в полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Примечательно, что это достижение было установлено лишь в прошлом сезоне американским форвардом Мэттью Ткачуком. Теперь Беннетт и Ткачук вместе делят рекорд в этой номинации.
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