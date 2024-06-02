Тарасенко забил вторую шайбу «Флориды» в ворота «Рейнджерс»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

В этой встрече российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забил вторую шайбу «Флориды» в середине третьего периода. Ассистировали ему Антон Лунделль и Ээту Луостаринен. В текущем плей-офф Тарасенко забил уже три гола и отдал три передачи в 17 матчах.

Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт со счётом 3-2 в серии финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс». В случае победы «пантеры» второй сезон подряд станут участниками финала Кубка Стэнли.

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