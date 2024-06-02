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Тарасенко забил вторую шайбу «Флориды» в ворота «Рейнджерс»

Тарасенко забил вторую шайбу «Флориды» в ворота «Рейнджерс»
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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит шестой матч финала плей-офф Восточной конференции, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)    

В этой встрече российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забил вторую шайбу «Флориды» в середине третьего периода. Ассистировали ему Антон Лунделль и Ээту Луостаринен. В текущем плей-офф Тарасенко забил уже три гола и отдал три передачи в 17 матчах.

Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт со счётом 3-2 в серии финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс». В случае победы «пантеры» второй сезон подряд станут участниками финала Кубка Стэнли.

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