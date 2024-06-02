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Гол Тарасенко помог «Флориде» одолеть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В составе победителей отличился Сэм Беннетт, а победную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Голевые передачи на счету Эвана Родригеса, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин.

Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин отметился 32 сейвами в этой встрече. На счету голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 23 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В финале плей-офф НХЛ соперником «Пантерз» станет победитель пары «Эдмонтон» — «Даллас». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.

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