Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», результат матча 2 июня 2024, счёт 2:1, 6-й матч 1/2 финала Кубка Стэнли сезона-2023/2024

Гол Тарасенко помог «Флориде» одолеть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    

В составе победителей отличился Сэм Беннетт, а победную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко. Голевые передачи на счету Эвана Родригеса, Антона Лунделля и Ээту Луостаринена. За гостей единственную шайбу с передач Винсента Трочека и Адама Фокса забросил россиянин Артемий Панарин.

Российский вратарь гостей Игорь Шестёркин отметился 32 сейвами в этой встрече. На счету голкипера «Флориды» Сергея Бобровского 23 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В финале плей-офф НХЛ соперником «Пантерз» станет победитель пары «Эдмонтон» — «Даллас». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.

Материалы по теме
Бобровский обошёл Набокова и стал 2-м российским вратарём в истории НХЛ по матчам в КС
Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android