«Флорида Пантерз» стала первым финалистом Кубка Стэнли-2024

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Благодаря сегодняшней победе «Пантерз» вышли в финал Кубка Стэнли, где их соперником станет победитель пары «Эдмонтон» — «Даллас». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.

Напомним, по ходу сегодняшнего матча в составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. У гостей единственную шайбу в свой актив записал ещё один россиянин Артемий Панарин.