«Флорида Пантерз» стала первым финалистом Кубка Стэнли-2024
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В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5) 2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5) 2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)
Благодаря сегодняшней победе «Пантерз» вышли в финал Кубка Стэнли, где их соперником станет победитель пары «Эдмонтон» — «Даллас». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.
Напомним, по ходу сегодняшнего матча в составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. У гостей единственную шайбу в свой актив записал ещё один россиянин Артемий Панарин.
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