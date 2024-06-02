Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский до минимума сократил отставание от Набокова по победам в матчах плей-офф

Бобровский до минимума сократил отставание от Набокова по победам в матчах плей-офф
Комментарии

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 спасения своих ворот. Эта победа стала для Бобровского 41-й в карьере в рамках матчей Кубка Стэнли. По количеству побед в плей-офф НХЛ он находится на третьем месте среди российских вратарей и до минимума сократил отставание от Евгения Набокова по победам (42).

Лидером по по количеству побед в плей-офф среди российских голкиперов является Андрей Василевский из «Тампы» (66).

Материалы по теме
«Флорида» — «Рейнджерс», шестой матч. Бобровский — в финал, Панарин — в отпуск
«Флорида» — «Рейнджерс», шестой матч. Бобровский — в финал, Панарин — в отпуск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android