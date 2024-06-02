Бобровский до минимума сократил отставание от Набокова по победам в матчах плей-офф

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 22 спасения своих ворот. Эта победа стала для Бобровского 41-й в карьере в рамках матчей Кубка Стэнли. По количеству побед в плей-офф НХЛ он находится на третьем месте среди российских вратарей и до минимума сократил отставание от Евгения Набокова по победам (42).

Лидером по по количеству побед в плей-офф среди российских голкиперов является Андрей Василевский из «Тампы» (66).