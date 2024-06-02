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«Флорида» впервые в истории клуба вышла в финал Кубка Стэнли во втором сезоне кряду

«Флорида» впервые в истории клуба вышла в финал Кубка Стэнли во втором сезоне кряду
Сергей Бобровский
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В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    

«Пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории НХЛ и впервые во втором сезоне кряду. Первый раз «Флорида» приняла участие в решающей серии плей-офф в 1996 году, когда проиграла «Колорадо Эвеланш» (0-4). В прошлом сезоне «Пантерз» потерпели поражение от «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Соперником американской команды по финалу Кубка Стэнли — 2024 станет победитель пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.

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