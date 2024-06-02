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Владимир Тарасенко повторил необычный рекорд НХЛ для действующих игроков лиги

Владимир Тарасенко повторил необычный рекорд НХЛ для действующих игроков лиги
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В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

По ходу сегодняшнего матча в составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт и российский форвард Владимир Тарасенко. У гостей единственную шайбу в свой актив записал ещё один россиянин Артемий Панарин.

Для Тарасенко это шайба стала второй, которая вывела его команду в финал Кубка Стэнли. В 2019 году Владимир забросил победную шайбу в шестом матче финале Западной конференции, когда он защищал цвета «Сент-Луис Блюз».

Лишь одному действующему игроку лиги также удавалось забросить две решающие шайбы за карьеру в третьем раунде плей-офф НХЛ — это Арттури Лехконен. В 2021 году финский форвард забил подобный гол за «Монреаль Канадиенс», спустя год — за «Колорадо Эвеланш».

Также по три решающие шайбы в полуфиналах плей-офф забросили Майк Босси, Клод Прово и Морис Ришар, однако все трое уже завершили профессиональные карьеры.

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