Бобровский стал первым голкипером в истории «Флориды» с 30 победами в матчах плей-офф

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 22 сейва и отметил клубный юбилей в плей-офф НХЛ. Эта победа стала для Бобровского 41-й в карьере в рамках матчей Кубка Стэнли, 30 из которых россиянин одержал в составе «пантер». Сергей стал первым голкипером в истории «Флориды» с 30 победами в матчах плей-офф.

Стоит заметить, что ещё 11 кубковых матчей Бобровский выиграл, будучи голкипером «Коламбус Блю Джекетс». С ещё одной своей командой — «Филадельфией Флайерз» — российский вратарь в матчах плей-офф не побеждал.