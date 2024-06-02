«Рейнджерс» проиграли в финале Восточной конференции во второй раз за последние три сезона

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс».

Клуб из Нью-Йорка не смог выйти в финал Кубка Стэнли, второй раз за последние три сезона уступив в решающей серии в Восточной конференции. В 2022 году на этой же стадии команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). Тогда американской командой руководил канадский специалист Жерар Галлан.

Нынешний же сезон был первым для Питера Лавиолетта в качестве главного тренера. Под его руководством нью-йоркцы выиграли регулярный чемпионат НХЛ и прошли два раунда плей-офф.

В последний раз «Рейнджерс» доходили до финала в 2014 году (уступили «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1-4), а выигрывали Кубок Стэнли – в 1994 году (обыграли «Ванкувер Кэнакс» – 4-3). Таким образом, пауза без побед составит как минимум 31 год (при условии победы в следующем розыгрыше). В 1994 году американский клуб остановил паузу на отметке 54 года (предыдущий успех был в 1940-м).