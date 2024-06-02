«Флорида» повторила редкое достижение «Детройта» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Поделиться
В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.
Благодаря этой победе «пантеры» вошли в историю НХЛ, став всего третьей командой, которой удалось в двух подряд сезонах выбить из борьбы победителя регулярного чемпионата. В прошлом сезоне «Флорида» в первом раунде прошла «Бостон Брюинз» (4-3), а теперь преградила путь «Рейнджерс» (4-2).
НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5) 2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5) 2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)
Ранее в истории североамериканской лиги подобным достижением отмечались только «Детройт Ред Уингз» (1997-1998) и «Питтсбург Пингвинз» (2016-2017).
Комментарии
- 2 июня 2024
-
07:06
-
06:45
-
06:30
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:54
-
05:47
-
05:34
-
05:05
-
04:42
- 1 июня 2024
-
23:59
-
23:51
-
23:35
-
23:08
-
22:46
-
22:29
-
21:55
-
21:39
-
21:23
-
21:07
-
20:58
-
20:39
-
20:01
-
19:39
-
19:25
-
19:00
-
18:43
-
18:28
-
18:07
-
17:43
-
17:29
-
16:55
-
16:31
-
16:17