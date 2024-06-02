«Флорида» повторила редкое достижение «Детройта» и «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Благодаря этой победе «пантеры» вошли в историю НХЛ, став всего третьей командой, которой удалось в двух подряд сезонах выбить из борьбы победителя регулярного чемпионата. В прошлом сезоне «Флорида» в первом раунде прошла «Бостон Брюинз» (4-3), а теперь преградила путь «Рейнджерс» (4-2).

Ранее в истории североамериканской лиги подобным достижением отмечались только «Детройт Ред Уингз» (1997-1998) и «Питтсбург Пингвинз» (2016-2017).