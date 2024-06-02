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Чемпион регулярки НХЛ 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. На отрезке нет даже финалов

Чемпион регулярки НХЛ 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. На отрезке нет даже финалов
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В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Нынешний сезон был первым для Питера Лавиолетта в качестве главного тренера «Рейнджерс». Под его руководством нью-йоркцы выиграли регулярный чемпионат НХЛ и прошли два раунда плей-офф, но выйти в финал у американской команды не получилось.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    

Примечательно, что последним клубом, выигравшим Президентский трофей и Кубок Стэнли в один сезон, был «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году. При этом сезон-2012/2013 был сокращён из-за локаута. В полном сезоне последний чемпионский дубль удался «Детройт Ред Уингз» в 2008 году.

Интересно, что с 2014 по 2024 годы чемпионы регулярки только два раза доходили до финала конференции. Оба раза это были «Рейнджерс» (в 2015 году клуб уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финале Востока, 3-4).

В остальных девяти случаях обладатели Президентского трофея вылетали в первом («Тампа»-2019, «Бостон Брюинз»-2023) или втором раунде («Бостон»-2014 и 2020, «Вашингтон Кэпиталз»-2016 и 2017, «Нэшвилл Предаторз»-2018, «Колорадо Эвеланш»-2021, «Флорида»-2022).

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