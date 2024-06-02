Клуб из штата Флорида пятый раз подряд сыграет в финале Кубка Стэнли

В Санрайзе (США) завершился шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Примечательно, что штат Флорида будет представлен в финальной серии НХЛ пятый раз подряд. В 2020, 2021 и 2022 году до решающих игр доходила «Тампа-Бэй Лайтнинг» и дважды за это время выиграла трофей (2020-2021). В 2023 году до финала дошли «Пантерз», где в пятиматчевой серии уступили «Вегас Голден Найтс» (1-4).

Соперником американской команды по финалу Кубка Стэнли — 2024 станет победитель пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз». После пяти матчей серии «Ойлерз» пока впереди со счётом 3-2. Следующая игра между клубами состоится в ночь на 3 июня. Начало — в 3:00 мск.