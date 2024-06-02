Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барков: Морис сказал мне не трогать трофей за победу в Восточной конференции

Барков: Морис сказал мне не трогать трофей за победу в Восточной конференции
Комментарии

Капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что главный тренер «Пантерз» Пол Морис сказал ему не трогать трофей за победу в Восточной конференции. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в шестом матче серии со счётом 2:1 и стала первым финалистом Кубка Стэнли.

«Он также сказал мне в прошлом году не трогать трофей принца Уэльского. В прошлом году у нас была другая ситуация, но мы не будем говорить о прошлом сезоне. В этот раз, я думаю, мы все согласились, что не будем трогать трофей», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне хоккеисты «Флориды» дотронулись до трофея, однако проиграли в финале Кубка Стэнли «Вегасу» в пяти матчах. «Пантерз» впервые в истории клуба дважды подряд вышли в решающую серию плей-офф.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Видео
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android