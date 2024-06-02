Барков: Морис сказал мне не трогать трофей за победу в Восточной конференции

Капитан «Флориды» Александр Барков заявил, что главный тренер «Пантерз» Пол Морис сказал ему не трогать трофей за победу в Восточной конференции. «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в шестом матче серии со счётом 2:1 и стала первым финалистом Кубка Стэнли.

«Он также сказал мне в прошлом году не трогать трофей принца Уэльского. В прошлом году у нас была другая ситуация, но мы не будем говорить о прошлом сезоне. В этот раз, я думаю, мы все согласились, что не будем трогать трофей», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне хоккеисты «Флориды» дотронулись до трофея, однако проиграли в финале Кубка Стэнли «Вегасу» в пяти матчах. «Пантерз» впервые в истории клуба дважды подряд вышли в решающую серию плей-офф.