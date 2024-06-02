Капитан «Флориды» оценил возможного соперника по финальной серии Кубка Стэнли

Капитан «Флориды» Александр Барков оценил возможного соперника по финальной серии Кубка Стэнли. В финале Западной конференции «Эдмонтон» ведёт со счётом 3-2 в серии с «Далласом».

«Мы следим за этой серией, поэтому мы видим, что это нереальные команды, невероятные команды, в которых играют действительно хорошие хоккеисты. Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности об этих командах, но, конечно, любая из этих команд будет очень сложным соперником для нас. Сейчас мы отдохнём и восстановимся, а затем дождёмся соперника и возвратимся к работе», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В финале Восточной конференции «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в шести матчах. Финальная серия Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.