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Капитан «Флориды» оценил возможного соперника по финальной серии Кубка Стэнли

Капитан «Флориды» оценил возможного соперника по финальной серии Кубка Стэнли
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Капитан «Флориды» Александр Барков оценил возможного соперника по финальной серии Кубка Стэнли. В финале Западной конференции «Эдмонтон» ведёт со счётом 3-2 в серии с «Далласом».

«Мы следим за этой серией, поэтому мы видим, что это нереальные команды, невероятные команды, в которых играют действительно хорошие хоккеисты. Я не собираюсь сейчас вдаваться в подробности об этих командах, но, конечно, любая из этих команд будет очень сложным соперником для нас. Сейчас мы отдохнём и восстановимся, а затем дождёмся соперника и возвратимся к работе», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

В финале Восточной конференции «Флорида» обыграла «Рейнджерс» в шести матчах. Финальная серия Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
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