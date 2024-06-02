«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, Бивол защитил чемпионские титулы. Главное к утру

«Флорида Пантерз» при активном участии Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко победила «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли, российский боксёр Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе, Ислам Махачев удушающим приёмом победил американца Дастина Порье в главном бою UFC 302. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».