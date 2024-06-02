«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, Бивол защитил чемпионские титулы. Главное к утру
«Флорида Пантерз» при активном участии Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко победила «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли, российский боксёр Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе, Ислам Махачев удушающим приёмом победил американца Дастина Порье в главном бою UFC 302. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Тарасенко помог «Флориде» одолеть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли.
- Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою.
- Ислам Махачев досрочно победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояc UFC.
- «Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию».
- Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
- Бобровский обошёл Набокова и стал 2-м российским вратарём в истории НХЛ по матчам в КС.
- Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли «Интер Майами» обыграть «Сент-Луис Сити» в МЛС.
- Владимир Тарасенко повторил необычный рекорд НХЛ для действующих игроков лиги.
- Чжан Чжилэй нокаутировал Деонтея Уайлдера в главном бою вечера в Саудовской Аравии.
- Шон Стрикленд одолел Пауло Косту в соглавном поединке UFC 302.
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