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2 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Ролан Гаррос, бокс, UFC 302

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, Бивол защитил чемпионские титулы. Главное к утру
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«Флорида Пантерз» при активном участии Сергея Бобровского и Владимира Тарасенко победила «Нью-Йорк Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли, российский боксёр Дмитрий Бивол нокаутировал ливийца Малика Зинада и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлом весе, Ислам Махачев удушающим приёмом победил американца Дастина Порье в главном бою UFC 302. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Тарасенко помог «Флориде» одолеть «Рейнджерс» и выйти в финал Кубка Стэнли.
  2. Дмитрий Бивол нокаутировал Малика Зинада в титульном бою.
  3. Ислам Махачев досрочно победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояc UFC.
  4. «Реал» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале «Боруссию».
  5. Джокович в пяти сетах обыграл Музетти и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос».
  6. Бобровский обошёл Набокова и стал 2-м российским вратарём в истории НХЛ по матчам в КС.
  7. Голы Месси, Суареса и Альбы не помогли «Интер Майами» обыграть «Сент-Луис Сити» в МЛС.
  8. Владимир Тарасенко повторил необычный рекорд НХЛ для действующих игроков лиги.
  9. Чжан Чжилэй нокаутировал Деонтея Уайлдера в главном бою вечера в Саудовской Аравии.
  10. Шон Стрикленд одолел Пауло Косту в соглавном поединке UFC 302.
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