Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачук — о выходе в финал Кубка Стэнли: мы ожидали вернуться сюда снова

Ткачук — о выходе в финал Кубка Стэнли: мы ожидали вернуться сюда снова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли после победы над «Рейнджерс» в шестом матче серии 2:1. «Пантерз» во второй год подряд стали участниками решающей серии сезона.

«Просто много мотивации, преданности делу, были добавлены правильные детали, и только один настрой — сделать всё возможное, чтобы вернуться в финал Кубка Стэнли. Я думаю, что ребята, которые были здесь в прошлом году, проделали невероятную работу, вернувшись к началу лагеря с этой мыслью. Мы ещё не закончили. Мы очень довольны тем, как сложились для нас эти серии плей-офф, но в этом году, конечно, другие ощущения. Очень горжусь усилиями всех ребят в команде. Нет ничего лучше, чем играть в хоккей в июне. Мы ожидали вернуться сюда вновь», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Видео
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android