Ткачук — о выходе в финал Кубка Стэнли: мы ожидали вернуться сюда снова

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал выход в финал Кубка Стэнли после победы над «Рейнджерс» в шестом матче серии 2:1. «Пантерз» во второй год подряд стали участниками решающей серии сезона.

«Просто много мотивации, преданности делу, были добавлены правильные детали, и только один настрой — сделать всё возможное, чтобы вернуться в финал Кубка Стэнли. Я думаю, что ребята, которые были здесь в прошлом году, проделали невероятную работу, вернувшись к началу лагеря с этой мыслью. Мы ещё не закончили. Мы очень довольны тем, как сложились для нас эти серии плей-офф, но в этом году, конечно, другие ощущения. Очень горжусь усилиями всех ребят в команде. Нет ничего лучше, чем играть в хоккей в июне. Мы ожидали вернуться сюда вновь», — цитирует Ткачука пресс-служба клуба.