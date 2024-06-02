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Морис: когда давление возрастает, «Флорида» играет в свой лучший хоккей

Морис: когда давление возрастает, «Флорида» играет в свой лучший хоккей
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4-2). В шестом матче серии «Пантерз» одержали победу со счётом 2:1 и во второй год подряд вышли в финал Кубка Стэнли.

«Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» показали блестящие скорости и динамику в контратаках. Я полагаю, что серия с «Бостон Брюинз» и серия с «Рейнджерс» совершенно разные. Думаю, что в каком-то смысле мы увидели три совершенно разных стиля по дороге к финалу.

Когда давление возрастает, мы играем в свой лучший хоккей. Просто в индивидуальном плане ребята стали более серьёзными. Они более уравновешены, чем прошлогодняя команда», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Серия финала Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
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