Морис: когда давление возрастает, «Флорида» играет в свой лучший хоккей

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4-2). В шестом матче серии «Пантерз» одержали победу со счётом 2:1 и во второй год подряд вышли в финал Кубка Стэнли.

«Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» показали блестящие скорости и динамику в контратаках. Я полагаю, что серия с «Бостон Брюинз» и серия с «Рейнджерс» совершенно разные. Думаю, что в каком-то смысле мы увидели три совершенно разных стиля по дороге к финалу.

Когда давление возрастает, мы играем в свой лучший хоккей. Просто в индивидуальном плане ребята стали более серьёзными. Они более уравновешены, чем прошлогодняя команда», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Серия финала Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.