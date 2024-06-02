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«Не зря мы не спали». Назаров оценил исход серии между «Флоридой» и «Рейнджерс»

«Не зря мы не спали». Назаров оценил исход серии между «Флоридой» и «Рейнджерс»
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Известный тренер Андрей Назаров оценил исход серии финала Восточной конференции НХЛ между «Флоридой» и «Рейнджерс», по итогам которой в финал Кубка Стэнли прошли хоккеисты «Пантерз» (4-2).

«Великолепная серия. Не зря мы не спали, смотрели за „Флоридой“ и „Рейнджерс“. Победил сильнейший, финал Кубка Стэнли получится ярким. Как я и говорил, без вратарей на таких серьёзных стадиях делать нечего, Бобровский и Шестёркин сыграли хорошо, оба молодцы. Рад за нашу отечественную школу вратарей.

Отдельно отмечу, что обошлось без судейских скандалов, ни одного разговора про судейство, только хоккей. Пресса довольна, все в Америке переключились на кандидата в президенты Дональда Трампа, которому грозит грандиозный тюремный срок», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
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