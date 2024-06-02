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Рукопожатие игроков «Флориды» и «Рейнджерс» после завершения серии

Рукопожатие игроков «Флориды» и «Рейнджерс» после завершения серии
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В Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс».

По завершении матча состоялось традиционное рукопожатие игроков, на котором встретились российские хоккеисты. Голкиперы Сергей Бобровский и Игорь Шестёркин обнялись и поблагодарили друг друга за серию. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин особенно горячо обнимался с Бобровским и Владимиром Тарасенко.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Серия финала Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
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