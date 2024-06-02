Рукопожатие игроков «Флориды» и «Рейнджерс» после завершения серии

В Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс».

По завершении матча состоялось традиционное рукопожатие игроков, на котором встретились российские хоккеисты. Голкиперы Сергей Бобровский и Игорь Шестёркин обнялись и поблагодарили друг друга за серию. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин особенно горячо обнимался с Бобровским и Владимиром Тарасенко.

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Серия финала Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.