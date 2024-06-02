«Мы обыграли сильного соперника». Бобровский оценил победу в серии с «Рейнджерс»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвёл итоги серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4-2). «Пантерз» во второй год подряд вышли в финал Кубка Стэнли.

«Определённо приятные ощущения. Это была хорошая серия. Мы обыграли сильного соперника, действительно хорошего соперника. Всё происходит постепенно. Мы строим и цементируем нашу систему, работаем друг для друга. Мы очень много работаем», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Флорида» впервые в истории клуба дважды подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Пантерз» ещё ни разу в своей истории не выигрывали главный трофей НХЛ. Соперником «Флориды» по финалу станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Далласом». Первый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 9 июня.