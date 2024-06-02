Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы обыграли сильного соперника». Бобровский оценил победу в серии с «Рейнджерс»

«Мы обыграли сильного соперника». Бобровский оценил победу в серии с «Рейнджерс»
Комментарии

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвёл итоги серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4-2). «Пантерз» во второй год подряд вышли в финал Кубка Стэнли.

«Определённо приятные ощущения. Это была хорошая серия. Мы обыграли сильного соперника, действительно хорошего соперника. Всё происходит постепенно. Мы строим и цементируем нашу систему, работаем друг для друга. Мы очень много работаем», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

«Флорида» впервые в истории клуба дважды подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Пантерз» ещё ни разу в своей истории не выигрывали главный трофей НХЛ. Соперником «Флориды» по финалу станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Далласом». Первый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 9 июня.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Видео
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android