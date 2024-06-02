Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что стало ключевым в серии с «Флоридой»

Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что стало ключевым в серии с «Флоридой»
Комментарии

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал, что стало ключевым в серии с «Флоридой». «Синерубашечники» проиграли шестой матч серии со счётом 1:2 и завершили выступление в текущем сезоне.

«Было трудно забивать голы, добиваясь того качества игры, которого мы хотели добиться. Мы знали об этом по тому, как «Флорида» закончила регулярный сезон, а также по их первому и второму раундам плей-офф. Они пропускают мало шайб. В конце концов мы забивали голы довольно стабильно на протяжении всего сезона.

Посмотрите на результаты игр в этой серии. Все матчи были малорезультативные, всё решал лишь один гол. В конечном счёте решающим фактором стало то, что мы не смогли его забить», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Видео
«Флорида» в финале НХЛ, «Рейнджерс» — опять без кубка! Победный гол русского — целая драма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android