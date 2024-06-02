Главный тренер «Рейнджерс» рассказал, что стало ключевым в серии с «Флоридой»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт рассказал, что стало ключевым в серии с «Флоридой». «Синерубашечники» проиграли шестой матч серии со счётом 1:2 и завершили выступление в текущем сезоне.

«Было трудно забивать голы, добиваясь того качества игры, которого мы хотели добиться. Мы знали об этом по тому, как «Флорида» закончила регулярный сезон, а также по их первому и второму раундам плей-офф. Они пропускают мало шайб. В конце концов мы забивали голы довольно стабильно на протяжении всего сезона.

Посмотрите на результаты игр в этой серии. Все матчи были малорезультативные, всё решал лишь один гол. В конечном счёте решающим фактором стало то, что мы не смогли его забить», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.