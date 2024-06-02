Владимир Тарасенко прокомментировал выход «Флориды» в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко оценил победу в финальной серии Восточной конференции с «Рейнджерс» и заявил, что прошлогодний опыт игры в финале Кубка Стэнли поможет игрокам «Пантерз» в решающей серии.

«Очень хорошо, особенно для молодых ребят, получить подобный опыт в плей-офф. Когда я присоединился к команде, большая часть ребят уже играла финале Кубка Стэнли в прошлом году. Одно дело, когда ты говоришь об этом, и другое — прочувствовать это, играя в финале. Я думаю, этот опыт нам очень поможет в финальной серии. Дело ещё не сделано. Мы прошли три раунда, и остался один. Пока что это был хороший путь», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

«Флорида» впервые в истории клуба дважды подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Пантерз» ещё ни разу в своей истории не выигрывали главный трофей НХЛ. Соперником «Флориды» по финалу станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Далласом». Первый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 9 июня.