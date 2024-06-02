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Капитан «Рейнджерс» Труба: «Флорида» заслужила победу в серии

Капитан «Рейнджерс» Труба: «Флорида» заслужила победу в серии
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Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба подвёл итоги серии финала Восточной конференции с «Флоридой». «Синерубашечники» проиграли в шести матчах и завершили сезон.

«Я не думаю, что можно сказать, что они не заслужили победу. Я думаю, они определённо заслужили победу в серии. Мы боролись, но нам немного не хватило. Я думаю о том, что мы сплотились как команда. В этом году команда была особенной. Было ощущение, будто в этой раздевалке у нас что-то есть. Была связь», — цитирует Трубу пресс-служба клуба.

Чемпион регулярки НХЛ 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли. Примечательно, что последним клубом, выигравшим Президентский трофей и Кубок Стэнли в один сезон, был «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году. При этом сезон-2012/2013 был сокращён из-за локаута. В полном сезоне последний чемпионский дубль удался «Детройт Ред Уингз» в 2008 году.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
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