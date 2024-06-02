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В раздевалке «Флориды» Тарасенко признали лучшим игроком шестого матча с «Рейнджерс»

В раздевалке «Флориды» Тарасенко признали лучшим игроком шестого матча с «Рейнджерс»
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В Санрайзе (США) прошёл шестой матч серии полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Таким образом, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-2 в финале Восточной конференции с «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли.

Победный гол забил нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко. Россиянин был признан лучшим игроком матча в раздевалке «Флориды» и произнёс короткую речь в честь выхода команды в финал Кубка Стэнли.

«Остался один шаг. Это тяжёлый шаг, но давайте наслаждаться друг другом. Отличная работа!» — сказал в раздевалке Тарасенко.

«Флорида» впервые в истории клуба дважды подряд вышла в финал Кубка Стэнли. «Пантерз» ещё ни разу в своей истории не выигрывали главный трофей НХЛ. Соперником «Флориды» по финалу станет победитель серии между «Эдмонтоном» и «Далласом». Первый матч финала Кубка Стэнли пройдёт в ночь на 9 июня.

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