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«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски

«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски
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«Спартак» заключил новый контракт со словацким защитником Михалом Чайковски. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на два года.

В первом сезоне за красно-белых 32-летний Чайковски был близок к рекордам для защитников «Спартака» в КХЛ по голам и результативности, набрав 37 (12+25) очков в 71 матче чемпионата и плей-офф с показателем полезности «+12», а также признавался лучшим защитником недели в лиге.

Всего в КХЛ на счету габаритного словацкого защитника 404 матча, в которых Чайковски набрал 180 очков — забросил 62 шайбы и отдал 118 результативных передач с показателем полезности «+63». Защитник выступал за «Спартак», «Автомобилист», московское «Динамо» и «Сибирь».

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