«Самая трудная часть этого поражения». Крайдер — о вылете «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение в серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2-4).

«Соперник более последовательно вёл свою игру. Они чётко понимали, что делают, и в 99% случаев не позволяли нам выйти на убойные позиции. Нам нужно было работать лучше, зная, что это так, и мы делали это лишь отрезками. Нужно было создавать голевые моменты в нападении, быстро переходить из обороны в атаку, не давать им комбинировать в нашей зоне. Мы делали это отрезками, но они играли в свою игру чаще, чем мы.

Когда вы так сближаетесь с группой людей, с командой, а затем терпите неудачу — к сожалению, впоследствии всегда происходят изменения. Мы никогда больше не соберёмся этой конкретной группой игроков вместе. Это самая трудная часть этого поражения», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.