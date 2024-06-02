Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Самая трудная часть этого поражения». Крайдер — о вылете «Рейнджерс» из Кубка Стэнли

«Самая трудная часть этого поражения». Крайдер — о вылете «Рейнджерс» из Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал поражение в серии финала Восточной конференции с «Флоридой» (2-4).

«Соперник более последовательно вёл свою игру. Они чётко понимали, что делают, и в 99% случаев не позволяли нам выйти на убойные позиции. Нам нужно было работать лучше, зная, что это так, и мы делали это лишь отрезками. Нужно было создавать голевые моменты в нападении, быстро переходить из обороны в атаку, не давать им комбинировать в нашей зоне. Мы делали это отрезками, но они играли в свою игру чаще, чем мы.

Когда вы так сближаетесь с группой людей, с командой, а затем терпите неудачу — к сожалению, впоследствии всегда происходят изменения. Мы никогда больше не соберёмся этой конкретной группой игроков вместе. Это самая трудная часть этого поражения», — цитирует Крайдера пресс-служба клуба.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
Капитан «Рейнджерс» Труба: «Флорида» заслужила победу в серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android