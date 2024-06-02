Защитник «Рейнджерс»: с Шестёркиным у нас всегда есть шанс на Кубок Стэнли

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс заявил, что команда рассчитывала на победу в Кубке Стэнли и отметил игру российского голкипера Игоря Шестёркина. «Рейнджерс» проиграли «Флориде» в серии финала Восточной конференции и завершили сезон.

«Весь сезон мы занимали первое место в лиге. Очевидно, мы думали, что сможем выиграть всё. Всякий раз, когда в твоих воротах играет Шестёркин, у тебя всегда есть шанс на Кубок, и этот год не стал исключением. Целью тренировочного сбора было выиграть Кубок Стэнли, и мы её не выполнили.

В профессиональном спорте невозможно удержать всех ребят в команде. Составы меняются, но я думаю, что культура, которую мы здесь создали, и дух товарищества, который у нас был, — это то, что останется здесь. Некоторые ребята покинут нас, но я думаю, что костяк команды останется неизменным», — цитирует Фокса пресс-служба клуба.