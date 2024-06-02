Морис — об игре Шестёркина: не видел такой игры вратаря в серии плей-офф с 2002 года

Главный тренер «Флориды» Пол Морис восхитился игрой вратаря Игоря Шестёркина в серии финала Восточной конференции с «Рейнджерс». Россиянин в плей-офф за 16 матчей показал 92,7% отражённых бросков. «Рейнджерс» уступили «Флориде» в шести матчах и завершили сезон.

«Я не видел такой игры вратаря в серии со времён Жозе Теодора (вратарь «Монреаль Канадиенс». — Прим. «Чемпионата») в 2002 году», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

Теодор в том сезоне стал обладателем «Везина Трофи» и «Харт Трофи», а во втором раунде плей-офф в составе «Монреаля» проиграл «Каролине» в шести матчах. В сезоне-2001/2002 «Харрикейнз» под руководством Мориса дошли до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступили «Детройту».

Финальная серия Кубка Стэнли начнётся в ночь на 9 июня.