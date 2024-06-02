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«Адмирал» сохранил права на четырёх нападающих

«Адмирал» сохранил права на четырёх нападающих
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«Адмирал» сохранил права на нападающих Павла Шэна, Джованни Фьоре, Семёна Панкратова и Кирилла Петькова, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.

В соответствии с Регламентом КХЛ игрокам были сделаны квалификационные предложения. Не приняв их до 1 мая, они получили право в срок до 31 мая принять контрактные предложения от других клубов КХЛ. В течение этого срока игроки не предоставили контрактные предложения от других клубов. Таким образом, «Адмирал» сохранил спортивные права на нападающих.

Ранее контракт с «Адмиралом» подписал 27-летний словацкий игрок обороны Марио Грман.

В прошлом сезоне «Адмирал» не смог попасть в плей-офф КХЛ по итогам регулярного сезона. Дальневосточный клуб занял 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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