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Вячеслав Фетисов назвал неуважением неявку Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ

Вячеслав Фетисов назвал неуважением неявку Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неуважением неявку нападающего московского «Динамо» Никиты Гусева на закрытие сезона КХЛ. Форвард «Динамо» был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и вошёл в состав символической сборной прошедшего сезона КХЛ.

«Не знаю, что случилось, но это неуважение. Мне кажется, это такая вещь, которая требует серьёзного изменения в регламенте лиги. Конечно, мы знаем, что Александр Овечкин может не полететь на награждение по итогам сезона в НХЛ, он сразу улетает в Москву, тут ему более интересно.

Для нынешней ситуации, становления лиги, которая борется за независимость, такие моменты должны быть важными. То есть игроки должны понимать свою ответственность перед лигой и быть на главном празднике. Опять же, не знаю, что могло сподвигнуть Никиту, но такого не должно быть впредь», – цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко принёс извинения за отсутствие Гусева на церемонии награждения по итогам сезона КХЛ.

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