Зибанеджад: мы опустошены, это не то завершение сезона, что мы хотели

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад выразил разочарование вылетом из Кубка Стэнли после поражения в шестом матче серии финала Восточной конференции от «Флориды» (1:2).

«Мы опустошены, это не то завершение сезона, что мы хотели. Нам нужно было забивать голы, чтобы выигрывать матчи. Я думаю, у нас были шансы. Мы придерживались плана на игру, просто выходили на следующую смену и пытались что-то сделать и создать.

Мы знали, что это будет нелегко. Мы знали, что это будут не самые красивые голы, но я думаю, что мы постарались реализовать всё, что у нас было. Этого просто было недостаточно», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Чемпион регулярки НХЛ 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли.