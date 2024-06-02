Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зибанеджад: мы опустошены, это не то завершение сезона, что мы хотели

Зибанеджад: мы опустошены, это не то завершение сезона, что мы хотели
Комментарии

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад выразил разочарование вылетом из Кубка Стэнли после поражения в шестом матче серии финала Восточной конференции от «Флориды» (1:2).

«Мы опустошены, это не то завершение сезона, что мы хотели. Нам нужно было забивать голы, чтобы выигрывать матчи. Я думаю, у нас были шансы. Мы придерживались плана на игру, просто выходили на следующую смену и пытались что-то сделать и создать.

Мы знали, что это будет нелегко. Мы знали, что это будут не самые красивые голы, но я думаю, что мы постарались реализовать всё, что у нас было. Этого просто было недостаточно», — цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

Чемпион регулярки НХЛ 11-й раз подряд не выиграл Кубок Стэнли.

НХЛ - плей-офф . Финал - Восток. 6-й матч
02 июня 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Беннетт (Родригес) – 19:10 (5x5)     2:0 Тарасенко (Лунделль, Луостаринен) – 49:08 (5x5)     2:1 Панарин (Трочек, Фокс) – 58:21 (6x5)    
Материалы по теме
Защитник «Рейнджерс»: с Шестёркиным у нас всегда есть шанс на Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android