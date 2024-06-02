«Салават Юлаев» обменял в ЦСКА нападающего Ивана Дроздова

ХК ЦСКА произвёл обмен с уфимским «Салаватом Юлаевым», в результате которого состав армейского клуба пополнил 24-летний нападающий Иван Дроздов. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию и трёх молодых игроков — нападающего Максима Великова 2005 г. р. и защитников Алексея Родионова 2006 г. р. и Максима Агафонова 2007 г. р.

В прошедшем сезоне Дроздов провёл за «Салават Юлаев» 65 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 48 очков — забросил 24 шайбы и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету форварда шесть матчей и восемь набранных очков — четыре заброшенные шайбы и четыре результативные передачи.

Всего в КХЛ на счету Дроздова 121 (58+63) очко в 279 матчах.